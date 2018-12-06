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الخطوط السعودية تقلص المعاملات الورقية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:35 ص
الخطوط السعودية تقلص المعاملات الورقية
الخطوط السعودية
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الفجر السعودي
 

اعتمدت الخطوط السعودية تقليص المعاملات الورقية المطلوبة لاستلام مستندات الشحنات من 5 ورقات إلى ورقتين، وإلغاء شرط جلب أصل بوليصة الشحن، وأصل التفويض من المستورد إلى مكتب التخليص، وأصل تفويض مكتب التخليص إلى المخلص.

 

ووفقًا لهذه الخطوة، سيتم الاكتفاء بالورقتين التاليتين لاستلام مستندات الشحنات: صورة من البيان الجمركي للشحنة، وصورة من الهوية الوطنية لمندوب المخلص.

 

وقد دعا الرئيس التنفيذي لشؤون المناولة الأرضية بالخطوط السعودية للشحن عبدالرحمن المبارك؛ جميع المتعاملين والمستفيدين من خدمات الشحن الجوي إلى التجاوب والتعاون في هذا المجال.

وحث المبارك مكاتب التخليص الجمركي في مطارات المملكة على توفير المستندات المطلوبة، كما حث المخلصين على التوقيع على البوليصة، وتسجيل رقم الهاتف النقال عند استلام المستندات.

 

وأكد المبارك -في تغريدة له على تويتر- أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وتيسير الحركة التجارية في مطارات المملكة.

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