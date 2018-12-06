"روتاري الإسكندرية" يمنح زاهي حواس الدكتوراه الفخرية

منح نادي روتاري الإسكندرية، الدكتوراه الفخرية ودرع النادي لعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، تقديرًا لاكتشافاته الأثرية التي وصفها النادي بالمتميزة، ولمجهوداته في الترويج للآثار المصرية محليًا، والترويج لمصر عالميًا.

وعلى هامش التكريم، ألقى حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، لأعضاء ورواد النادري بسان ستيفانو، وذلك بحضور الدكتور حسين عبد البصير أستاذ علم الآثار، وإيمان محرز مدير نادي روتاري الإسكندرية.

وتحدث حواس، عن الأهرامات، ومقابر العمال وطريقة بناء الهرم وبردية وادي الجرف، التي تعد أهم اكتشافات في القرن العشرين حسب وصف زاهي حواس.

وكما تحدث "حواس"، عن المومياوات الملكية وكيف مات توت عنخ آمون وعن مؤامرة الحريم؛ وعلاقته بمشاهير العالم، وعن الحفائر في وادي الملوك الغربي والبحث عن مقبرة عنخ إسن آمون.

وألقى عالم الآثار الكبير، الضوء على تابوت الإسكندرية مؤكدًا أنه جعل مصر، في هذه الفترة، حديث الصحف العالمية مما يعد ترويجًا للسياحة المصرية بطريقة غير مباشرة.