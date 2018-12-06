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رئيس إنتر ميلان: جاهزون لقهر يوفنتوس

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
رئيس إنتر ميلان: جاهزون لقهر يوفنتوس
ستيفن تشانج
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وكالات
 
أكد ستيفن تشانج رئيس إنتر ميلان على استعداد فريقه جيدًا لمباراة يوفنتوس، المقررة غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

وقال تشانج في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "نحن مستعدون للمباراة، دائمًا على ثقة كبيرة.. نحن نتحسن ونلعب بشكل أفضل وأفضل".

وأضاف: "في كل موسم نحاول أن نؤدي بشكل أفضل، من الموسم السابق له، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نفوز، هذا هو هدفنا". 

وسيحل النيراتزوري ضيفا على اليوفي، في ديربي إيطاليا، وهو يحتل المركز الثالث في الدوري، برصيد 29 نقطة، بينما يتصدر البيانكونيري البطولة، بـ40 نقطة.

المزيد عن: يوفنتوس ستيفن تشانج انتر ميلان الدوري الايطالي
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