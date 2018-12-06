البشير يقرر إلغاء مهرجانات السياحة والتسوق نظرا للظروف الاقتصادية

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، قرارا جمهوريا بإلغاء كافة مهرجانات التسوق والسياحة التى قامت الولايات بتنظيمها.

وأشار القرار الجمهورى، إلى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية ، وأكد مضمون القرار أن الأولوية القصوى حاليا تتمثل فى تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات.