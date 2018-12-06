غدا.. أحمد فتحي ضيف "حكاية" عمرو أديب على "Mbc مصر"

يحل الفنان الكوميدي أحمد فتحي، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حلقة الغد الجمعة، من برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر قناة "Mbc مصر"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث "فتحي" خلال الحوار، عن بدايته في المجال الفني، وتعاونه مع الفنان عادل إمام، وهل تأخرت نجوميته، كما يكشف أسباب انتمائه الكروي إلى نادي الزمالك، وبعض التفاصيل الأخرى.

ويتناول "فتحي" وجبة العشاء، مع "أديب"، والذي يستضيف خلال الحلقة، أصحاب أحد المطاعم الشهيرة، لإعداد بعض المأكولات المختلفة.