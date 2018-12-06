ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

غدا.. أحمد فتحي ضيف "حكاية" عمرو أديب على "Mbc مصر"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
غدا.. أحمد فتحي ضيف حكاية عمرو أديب على Mbc مصر
أحمد فتحي
طباعة
الفجر الفنى
 

يحل الفنان الكوميدي أحمد فتحي، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حلقة الغد الجمعة، من برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر قناة "Mbc مصر"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث "فتحي" خلال الحوار، عن بدايته في المجال الفني، وتعاونه مع الفنان عادل إمام، وهل تأخرت نجوميته، كما يكشف أسباب انتمائه الكروي إلى نادي الزمالك، وبعض التفاصيل الأخرى.

ويتناول "فتحي" وجبة العشاء، مع "أديب"، والذي يستضيف خلال الحلقة، أصحاب أحد المطاعم الشهيرة، لإعداد بعض المأكولات المختلفة.

 

>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 12:20:03 PM