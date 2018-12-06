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ضبط مسؤول بحي غرب الإسكندرية بتهمة تلقي رشوة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:22 ص
ضبط مسؤول بحي غرب الإسكندرية بتهمة تلقي رشوة
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مسؤول بحي غرب الإسكندرية بتهمة تلقي رشوة.

 

وتبلغ لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بقيام المدعو "وائل.م.ع"  سن 40، مسئول بحي غرب الإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، باستغلال موقعه الوظيفي في الرقابة، وإجراء المعاينات اللازمة للمدافن والمقابر وفحص طلبات المتقدمين للعمل بوظيفة "مساعد تربي – وتربي" ، وتزكيتهم والاتفاق معه على تقاضي مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تعيينه في تلك الوظيفة.

 

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتهم حال قيامه بتقاضي مبلغ 20 ألف جنيه كدفعة من المبلغ المتفق عليه، بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزته "سيجارة من مخدر الحشيش، هاتف محمول, ومبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

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