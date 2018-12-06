تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فقد سادت البلاد مساء أمس أمطار غزيرة بالوجه البحري والقاهرة وحتي شمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثير للأتربة على مناطق متفرقة من البلاد أدت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.





حالة الطقس اليوم الخميس 6 /12 /2018

يشهد اليوم الخميس 6 /12 /2018 أستكمال لحالة عدم الاستقرار، حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على عدة مناطق، كما يستمر سقوط الأمطار التي ستكون رعدية غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء وتستمر حتى شمال الصعيد، ويستمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة لليوم التالي على التوالي، لتشهد البلاد طقسا مائل للبرودة نهارا على شمال الصعيد والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على جنوب الصعيد، والطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





حالة الطقس غدا الجمعة 7 /12 /2018

يستمر الطقس المائل للبرودة شمالا وحتى شمال الصعيد يكون لطيف على جنوب الصعيد نهارا، يتحول إلي بارد ليلا على كافة الأنحاء، وتستمر السحب المنخفضة والمتوسطة ويستمر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية بسبب الشبوره المائية، ويستمر نشاط الرياح الذي يؤثر على الملاحة البحرية.





حالة الطقس السبت 8 /12 /2018