ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواد طبيعية تضاف للشاي تزيد من فائدته.. تعرفي عليها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:01 ص
مواد طبيعية تضاف للشاي تزيد من فائدته.. تعرفي عليها
طباعة
 
هناك مواد طبيعية يتناولها الجميع تضاف على الشاي تزيد من فائدته، ومنها ما يلي:-

1- الحليب
يحب الكثيرون تناول الشاي مع الحليب. ووفقا للخبراء، يزيد الحليب من خصائص الشاي المدرة للبول، ولكنه يخفض من تأثيره المنشط. ومن جانب آخر، زيادة حموضة الشاي مع الحليب يمكن أن تحسن الحالة الصحية.

2- السكر
يحفز السكر مع الشاي الأسود الدورة الدموية في الدماغ، حتى أن تناول كوب واحد من الشاي مع السكر يمكن أن يشفي من الصداع. ويؤدي تخمير الشاي مع السكر إلى إنتاج المركب الكيميائي كاتيهين، وهو من مجموعة الفلافونويد التي يمكن أن تصبح مسكنا قويا ومضادة للميكروبات. ولكن السكر في هذا المشروب يمنع الجسم من امتصاص فيتامين В1 الضروري لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.

3- الشاي مع العسل
تساعد 2-3 ملاعق شاي من العسل على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وفي هذه الحالة، يفضل تناوله مع الشاي الأخضر.

4- الشاي مع الليمون
يزيد الشاي بنوعيه الأسود والأخضر من خاصية امتصاص فيتامين С الموجود في قطعة الليمون الموضوعة في الشاي، وبذلك تتضاعف فائدتها كمصدر لهذا الفيتامين.

5- الشاي مع الشوكولاتة
إن تناول الشاي مع الشوكولاتة الداكنة أو المرة يحفز وينشط الدورة الدموية في الدماغ. وتناول الشاي مع الشوكولاتة مضاد لتشنج الأوعية الدموية.

6- الشاي مع الزنجبيل
هذا المشروب يساعد في التخلص من الوزن الزائد. كما يحسن الحالة البدنية ويعزز جهاز المناعة ويساعد في مقاومة العدوى المرضية.

7- الشاي مع القرفة
تستخدم القرفة كمادة تفيد في التخلص من الوزن الزائد. وعند تناولها مع الشاي الأسود تتعزز هذا الخاصية. كما أن هذا المشروب يعزز جهاز مناعة الجسم.
المزيد عن: فائدة بشاي الشاي ألفريد مرقس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 10:20:03 AM