يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 31/10/2018 رابط بث مباشر مباراة الريال ومليلية يوت

يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 31/10/2018 رابط بث مباشر مباراة الريال ومليلية يوتيوب لايف كاس ملك اسبانيا

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لخوض مباراته المقبلة أمام مليلية في إياب دور الـ32 البطولة كأس ملك إسبانيا بدون الثنائي جاريث بيل وتوني كروس.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع منافسه مليلية غدًا الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ32 من منافسات البطولة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الملكي برباعية دون رد.

يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 31/10/2018 رابط بث مباشر مباراة الريال ومليلية يوتيوب لايف كاس ملك اسبانيا



وبحسب ما أشارت إليه صحيفة ماركا فإن ريال مدريد سيفتقد خدمات كل من الويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس إلى جانب استمرار غياب ناتشو وكاسيميرو.





اللاعب الويلزي عانى من بعض الآلام خاصة وأنه يشارك بصفة مستمرة في المباريات الماضية ومن المرجح أن يغيب عن مباراة الكأس.





جدير بالذكر أن بيل قد خرج في الدقيقة 63 من مباراة فريقه أمام فالنسيا افي الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 31/10/2018 رابط بث مباشر مباراة الريال ومليلية يوتيوب لايف كاس ملك اسبانيا



بطاقة مباراة ريال مدريد ومليلية:-

ريال مدريد Vs مليلية.

البطولة : كأس ملك إسبانيا (دور الـ 32).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : نوفل باشي .

نتيجة مباراة الذهاب : مليلية (0-4) ريال مدريد.





موعد مباراة ريال مدريد ومليلية :

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:15 مساءاً بتوقيت العراق .

5:15 مساءاً بتوقيت السودان .

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:15 مساءاً بتوقيت تونس .

4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:15 مساءاً بتوقيت قطر.

3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 31/10/2018 رابط بث مباشر مباراة الريال ومليلية يوتيوب لايف كاس ملك اسبانيا



وخلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة ميليلة قال سولاري: "مليلية الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة يلعبون بشكل جيد، سنقاتل من أجل الفوز بالمباراة، نعم حققنا رباعية في مباراة الذهاب ولكن علينا أن نأخذ المباراة على محمل الجد".





وعن الانتقالات الشتوية لريال مدريد أجاب المدرب الأرجنتيني: "لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، ليس من اختصاصي الحديث عن تلك الأمور، نمتلك فريق جيد 24 لاعبًا إلى جانب فريق كاستيا".

يلا شوت HD.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اون لاين اليوم 31/10/2018 رابط بث مباشر مباراة الريال ومليلية يوتيوب لايف كاس ملك اسبانيا





