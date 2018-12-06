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"مصدر" يكشف لـ"الفجر" حقيقة هجوم البلطجية على السيارات والمحلات بحي العرب ببورسعيد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:14 ص
مصدر يكشف لـالفجر حقيقة هجوم البلطجية على السيارات والمحلات بحي العرب ببورسعيد
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 

كشف مصدر مطلع، حقيقة ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "انتقاماً لزميل لهم بمشاجرة.. مجموعة من البلطجية يحطمون السيارات والمحلات بحي العرب ببورسعيد بالأسلحة البيضاء، وسط غياب تام للأمن".


وأكد المصدر، لـ"الفجر"، أنه تبين من الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد بسبب خلاف مالي، حيث تبادل أطراف المشاجرة التعدي بالأسلحة البيضاء فيما بينهم، مما أسفر عن وفاة المجني عليه "محمد.ع.م"، وإصابة المدعو "أحمد.أ.م"، وتم ضبط مرتكب الواقعة المدعو "محمد.ج.ع".

 

وأوضح، أنه في وقت لاحق قام عددٍ من أصدقاء وذوي المجني عليه بالتوجه إلى منطقة سكن مرتكب الواقعة بدائرة قسم شرطة العرب، وقاموا برشق مسكنه بالحجارة، وقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة من ضبطهم جميعاً، وبحوزتهم سلاح ناري وعدد من الأسلحة البيضاء.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات.

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