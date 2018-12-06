أول فيديو لانفجار مدينة تشابهار الساحلية بإيران

قتل ثلاثة أشخاص في هجوم نفذ بسيارة مفخخة بمدينة تشابهار الساحلية جنوب شرقي إيران، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح آخرون في هجوم إرهابي بمدينة تشابهار الساحلية".

فيما أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع، بأنه "یحتمل أن یكون الهجوم انتحاريا علي مقر الشرطة فی تشابهار"، وأن "أصوات إطلاق النار سمعت من مقر الشرطة".

ونقلت الوكالة كذلك عن رحمدل بامری حاكم مدینة تشابهار أن "الإرهابیین هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة".