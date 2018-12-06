مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مليلية بث مباشر اليوم الخميس 6-12-2018 كأس اسبانيا (بدون تقطيع)

يواصل فريق ريال مدريد استعداده لمواجهة فريق مليلة، يوم الخميس، في المباراة التي ستقام على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، في إياب كأس ملك إسبانيا.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد سيخوض المباراة دون وجود الثنائي ناتشو وكاسيميرو للإصابة، بينما سيغيب أيضًا توني كروس وغاريث بيل، بسبب عدم تدربهم مع المجموعة هذا الأسبوع.





وأضافت الصحيفة أن جاريث بيل عانى من بعض الانزعاجات بعد الفوز على فالنسيا بهدفين دون مقابل، الأسبوع الماضي، ويأمل سانتياغو سولاري المدير الفني للفريق، في عودته لمباراة الأحد في الدوري ضد هويسكا.





واستدعى سولاري ثلاثة لاعبين من الفريق الرديف، وهم كريستو وخافي سانشيز وفيدالغو، للتدرب مع الفريق الأول، ومن الممكن مشاركتهم في المباراة.





بطاقة مباراة ريال مدريد ومليلية:-

ريال مدريد Vs مليلية.

البطولة : كأس ملك إسبانيا (دور الـ 32).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : نوفل باشي .

نتيجة مباراة الذهاب : مليلية (0-4) ريال مدريد.





موعد مباراة ريال مدريد ومليلية :

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:15 مساءاً بتوقيت العراق .

5:15 مساءاً بتوقيت السودان .

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:15 مساءاً بتوقيت تونس .

4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:15 مساءاً بتوقيت قطر.

3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وكان ريال مدريد قد نجح في حسم التأهل نظريًا منذ مباراة الذهاب، حيث حقق الميرينغي فوزًا عريضًا بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ألفاريز كلارو".





وبدأ ريال مدريد في استعادة مستواه مع سولاري، حيث حقق الفريق خمسة انتصارات في جميع المسابقات منذ تولي المدرب الأرجنتيني، بينما خسر في مباراة واحدة أمام إيبار بثلاثية نظيفة.





وكان سولاري قد تولى تدريب ريال مدريد خلفًا لجولين لوبيتيغي، والذي أقيل على خلفية النتائج السلبية للفريق في الدوري، وتحديدًا عقب الهزيمة أمام برشلونة بخماسية.





ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، وبفارق خمسة نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر، حيث تلقى خمسة هزائمة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن.