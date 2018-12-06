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عرض "أمير البهجة" و"ندى" و"شباكي" بنادي السينما المستقلة بعد غد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:02 ص
عرض أمير البهجة وندى وشباكي بنادي السينما المستقلة بعد غد
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سعد نبيل
 
 يواصل المركز القومي للسينما، برئاسة مستشار وزير الثقافة للسينما الدكتور خالد عبد الجليل، عروض نادي السينما المستقلة، بمركز الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر، وفيلم "ندى" للمخرج عادل يحيى، وفيلم "شباكي" للمخرج بهاء الجمل.

وعقب عروض الأفلام، تُقام ندوه يديرها الناقد السينمائي أحمد نبوي؛ لمناقشة الأفلام التي تم عرضها مع صناعها والجمهور.
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