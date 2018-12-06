طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة

المقادير

- لحشوة القشطة :

القشطة : 250 غراماً

كريمة : 250 ملليلتراً (سائلة)

النشاء : ربع كوب

طحين : ربع كوب

سكر : ربع كوب

ماء الورد : ملعقة كبيرة

- مقادير الشيرة :

سكر : 2 كوب

الماء : كوب

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

ماء الورد : ملعقة كبيرة

- السميد : 2 كوب

- سكر : كوب

- جوز الهند : كوب

- لبن زبادي : كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (مذوبة)





طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة.





2. جهزي طبق فرن وادهنيه بطبقة خفيفة من الطحينة.





3. اخلطي السميد والسكر وجوز الهند واللبن الزبادي في وعاء.





4. أضيفي البيكنج صودا والبيكنج باودر واخفقي حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً.





5. صبي نصف كمية الخليط في طبق الفرن المجهز.





6. لتحضير حشو القشطة: ضعي الكريمة والقشطة والسكر في قدر على النار المتوسطة وحركي.





7. أضيفي الطحين والنشا وحركي حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً ويبدأ بالغليان ويصبح القوام سميكاً.





8. أطفئي النار وأضيفي ماء الورد وحركي.





9. صبي المزيج فوق كمية البسبوسة.





10. ثم صبي باقي كمية عجين البسبوسة فوقها.





11. وزعي الزبدة المذوبة على الوجه.





12. أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.





13. لتحضير الشيرة: اخلطي السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر.





14. أضيفي عصير الليمون وحركي واتركي المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق.





15. أطفئي النار وأضيفي ماء الورد.





16. اتركي الشيرة لتبرد تماماً.





17. صبي الشيرة فوق البسبوسة الساخنة.



