يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر yalla shoot

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق مليلية في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.





ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد ومليلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومليلية.





وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد ومليلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد ومليلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.





موعد مباراة ريال مدريد ومليلية

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق مليلية في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.





وتنطلق مباراة ريال مدريد ومليلية تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.





موعد مباراة ريال مدريد ومليلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية، سوف تكون مباراة ريال مدريد ومليلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد ومليلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد ومليلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.





آخر تحضيرات ريال مدريد ومليلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد ومليلية، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مليلية في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مثلما كان الحال تماماً في مباراة الذهاب بين الفريقين، وذلك حتى يضمن الفريق الملكي بطاقة عبوره بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.





ولا شك أن مهمة فريق ريال مدريد سوف تكون في غاية السهولة أمام ضيفه فريق مليلية، وخاصة وأن الفريق الملكي كان قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل لا شئ خارج أرضه بتشكيلة مكونة من العديد من العناصر الشابة، وهو الأمر الذي يُتيح بدوره الفرصة من جديد للعناصر الشابة من أجل المشاركة في مباراة الإياب.





وبكل تأكيد تُعتبر مسابقة كأس ملك إسبانيا بمثابة هدفاً رئيسياً لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، وذلك بجانب كلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي يسعى الفريق الملكي للتتويج به للموسم الرابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.





ولكن وفي الوقت ذاته يعلم فريق ريال مدريد جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك نظراً إلى حجم الإصابات الكبيرة التي يتعرض لها لاعبو فريق ريال مدريد أسبوعاً بعد آخر.





وهو الأمر الذي يجعل بالتالي مسابقة كأس ملك إسبانيا في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، علماً بأن فريق ريال مدريد سوف تكون أمامه فرصة مثالية للغاية من أجل الظفر بأولى ألقابه في الموسم الحالي، وذلك تحديداً في شهر ديسمبر الحالي حينما يُشارك الفريق الملكي في مسابقة كأس العالم للأندية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.





ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق مليلية على النحو التالي:





حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / كريستو / سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: ماركوس لورينتي / داني سيبايوس / إيسكو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.