الزمالك يخطط سرا لخطف لاعب الأهلي الجديد (صور)

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع حامد حمدان لاعب نادي غزة الفلسطيني الذي وقع للأهلي خلال الأيام الماضية.





ويسعى الزمالك لخطف حامد حمدان استغلالًا لتوقيعه على استمارات فقط مع الأهلي وليس عقود رسمية.





ويسابق الزمالك الزمن لضم حامد حمدان بعد مماطلة فتحي مبروك مدير قطاع ناشئي الأهلي في ضمه بتوصية من محمد فضل مدير التعاقدات.





وتواصل الزمالك مع حامد حمدان عن طريق فاروق جعفر ومصطفي نجم نجمي الفريقين السابقين لإقناعه بالتوقيع وإنهاء الصفقة بشكل رسمي.















