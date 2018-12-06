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أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر اليوم الخميس 6-12-2018

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:41 ص
أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر اليوم الخميس 6-12-2018
أسعار الذهب اليوم
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شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، استقرارًا في السوق المحلية، حيث سجل سعر الجرام عيار "21" نحو 618 جنيها، وتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيها للجرام الواحد، ونستعرض فيما يلي أهم أسعار الذهب في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-12-2018

عيار 18 : 528.85 جنيه
عيار 21: 617 جنيها
عيار 24: 705 جنيهات
الجنيه الذهب: 4936 جنيها
أوقية الذهب: 1234 دولارا
 
سعر الفضة اليوم في السوق المصري اليوم الخميس 6 ديسمبر

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 مبلغ 7.91 جنيه، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل مبلغ 8.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم على مستوى العالم

استقر سعر الذهب على مستوى العالم حيث سجلت سعر اوقية الذهب العالمية نحو 1234 دولار وكان سعر أوقية الذهب العالمية قد ارتفع سعر بقيمة 6 دولارات خلال الاسبوع الماضي ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.

سعر جرام الذهب اليوم

تأرجح سعر الذهب اليوم الخميس 06-12-2018 في محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 617 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 528 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 4,936، وكيلو الذهب 705,286 جنيه، وأوقية الذهب 1،234 دولار، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار في البنوك الرسمية، وكذلك براميل النفط، تابعونا وسنوافيكم بأي تغير يحدث في سعر جرام الذهب.

استقرار سعر الذهب اليوم عند 617 جنيه لجرام الذهب عيار 21 بدون سعر المصنعية.

العوامل المؤثرة على اسعار الذهب في العالم

تخضع اسعار الذهب على مستوى العالم لعدة عوامل التي تحدد ارتفاعها وانخفاضها من اهم هذه العوامل التي تؤث على اسعار الذهب هي العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 يأتي تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار.

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