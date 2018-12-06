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"المرور": الطرق تعمل بشكل جيد.. ووقوع حادث أعلى الدائري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:54 ص
المرور: الطرق تعمل بشكل جيد.. ووقوع حادث أعلى الدائري
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هدى عبدالرازق
 

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه كانت هناك شبورة ضبابية مؤثرة على حالة طرق مداخل القاهرة في الصباح الباكر، ولكن الحالة الآن جيدة جدا.

 

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لم يتم غلق أي طريق بسبب الشبورة المائية، لافتا إلى أن الأمطار مستمرة على طريق "مطروح الساحلي" فقط، ولكن لم تؤثر على حركة المرور.

 

وشدد على ضرورة أن يقلل السائقين سرعاتهم على الطريق، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل، منوها بأن الإدارة العامة للمرور تلقت خبر بانقلاب سيارة محملة بالأخشاب أعلى الطريق الدائري عند منطقة مؤسسة الزكاة في الخامسة فجرا، مضيفا أن قطاعات الطريق الدائري تعمل بشكل جيد.


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