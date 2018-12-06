هكذا تغلبت طفلة عمرها 3 سنوات على مرض "السرطان"

أصيبت طفلة صينية تبلغ من العمر 3 سنوات بمرض سرطان الثدي، وبعد أشهر من العلاج، تم إجراء عملية جراحية ناجحة خضعت لها في مشفى تخصصي في مدينة نانجينغ، في الصين.





وبدأت القصة في مارس الماضي، عندما لاحظت الأم بقعا حمراء على قميص الطفلة الداخلي، وبعد أيام ظهرت كتلة مرنة في يسار صدر الطفلة، لتسارع الأم بأخذها إلى المشفى.





وعقب إجراء فحوصات دقيقة للفتاة، تأكد الأخصائيون من إصابتها بسرطان الثدي، الذي يعد من النادر جدا ظهوره في هذه السن المبكرة.





وقبل خضوع الطفلة للعملية، تواصل أطباء المشفى مع زملائهم في "كلية هارفارد الطبية" في الولايات المتحدة، للتشاور بخصوص التشخيص وخطة العلاج.





ولحسن الحظ، تكللت العملية الجراحية بالنجاح التام، حيث خرجت الطفلة معافاة تماما بعد استئصال الورم الخبيث، وتأكد الأطباء من عدم انتقال الخلايا السرطانية إلى أعضاء أخرى.



