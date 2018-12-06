ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل تورط نوال الزغبي في محاولة اغتيال نضال الأحمدية

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:48 ص
تفاصيل تورط نوال الزغبي في محاولة اغتيال نضال الأحمدية
نوال الزغبي ونضال الأحمدية
طباعة
الفجر الفنى
 

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، على تورط المطربة نوال الزغبي، في محاولة الاغتيال التي تعرضت لها في 2007. 

وأوضحت "الأحمدية" أن نوال الزغبي اعترفت لها بأن زوجها السابق هو الذي قام بتدبير هذه المحاولة.

وقالت نضال: "محاولة قتلي الساعة ٩ صباحاً والي اشتهرت وعملت ضجة كبيرة وقتها لانها كانت أول محاولة قتل لصحفية في لبنان، وما زلت أعاني منها".

المزيد عن: نوال الزغبي نضال الأحميدية سينما اغتيال نوال الاحمدية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 10:20:23 AM