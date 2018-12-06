تفاصيل تورط نوال الزغبي في محاولة اغتيال نضال الأحمدية

أكدت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، على تورط المطربة نوال الزغبي، في محاولة الاغتيال التي تعرضت لها في 2007.

وأوضحت "الأحمدية" أن نوال الزغبي اعترفت لها بأن زوجها السابق هو الذي قام بتدبير هذه المحاولة.

وقالت نضال: "محاولة قتلي الساعة ٩ صباحاً والي اشتهرت وعملت ضجة كبيرة وقتها لانها كانت أول محاولة قتل لصحفية في لبنان، وما زلت أعاني منها".