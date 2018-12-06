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مادونا تتهم ليدي جاجا بالسرقة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:42 ص
مادونا تتهم ليدي جاجا بالسرقة
ليدي جاجا ومادونا
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سعد نبيل
 
هاجمت مغنية البوب الأميركية مادونا مواطنتها ليدي جاجا، متهمة إياها بسرقة اقتباس مشهور لها، بعد فترة هدوء نسبيه بينهما أعقبت سنوات من الخلافات.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الخلاف بين المغنيتين الأميركيتين بدأ عندما انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو على الإنترنت، تظهر ليدي غاغا وهي لا تتوقف عن استخدام اقتباس في جميع جولاتها الصحفية التي جاءت تحت اسم "ولادة نجمة" في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب المقاطع، قالت ليدي جاجا في مناسبات متعددة: "يمكن أن يكون هناك 100 شخص في الغرفة، 99 منهم لا يؤمنون بك، لكن كل ما يتطلبه الأمر هو واحد فقط يؤمن بك، قد يغير ذلك حياتك كلها".
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