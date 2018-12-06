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جرحى بانفجار قنبلة داخل حافلة في الصين

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:48 ص
جرحى بانفجار قنبلة داخل حافلة في الصين
الشرطة الصينية - أرشيفية
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وكالات
 

أصيب 17 شخصًا إثر قيام رجل بتفجير قنبلة داخل حافلة نقل عام في مدينة ليشان جنوب غربي الصين.

                              

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن تسجيلات كاميرات الأمن في الحافلة سجلت لقطات للرجل وهو يصعد للعربة ويشعل القنبلة ويقذفها داخل الحافلة ثم يفر، قبل قليل من انفجارها.

 

وأكدت الشرطة المحلية وقوع الانفجار مساء أمس، وتسببه في إصابة 17 شخصاً، تم نقلهم للمستشفى في حالة مستقرة، وفقاً لما نقلته صحيفة "ساوث تشينا مورنينغ بوست".

 

وتبحث الشرطة حالياً عن رجل يبلغ 44 عاماً، يشتبه في أنه منفذ الهجوم.

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