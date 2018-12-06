الهلال الأحمر الإماراتي ينظم العرس الجماعي الـ3 في حضرموت اليمنية

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الـ10 على مستوى اليمن والـ3 في مدينة تريم بمحافظة حضرموت تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ47، والذي استفاد منه 200 شاب وفتاة ضمن الأعراس الجماعية التي وجّه بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدعم استقرار الشباب اليمني، والتي يستفيد منها آلاف الشباب في المحافظات اليمنية المحررة.

وتمت المراسم بحضور عصام بن حبريش الكثيري، وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء‎، واللواء الركن صالح طيمس، قائد المنطقة العسكرية الأولى، وعبدالله صالح الكثيري، رئيس مرجعيات حضرموت، وعدد من المسؤولين اليمنيين ووفد الهلال الأحمر الذي أشرف على مراسم الزواج والترتيبات الخاصة بها وجمع غفير من أهالي المحافظة.

وتأتي مبادرة الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن استجابة الإمارات لمتطلبات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة في جميع المجالات تزامناً مع مئوية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتؤكد سير القيادة الرشيدة على خطى زايد لمناصرة الأشقاء في اليمن وتلبية احتياجاتهم الأساسية.