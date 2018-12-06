ساري يطالب هازارد بحسم مستقبله مع تشيلسي

دعا الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، صانع ألعابه البلجيكي إدين هازار الى اتخاذ القرار بشأن تجديد عقده مع النادي من عدمه.





وبحسب التقارير الصحفية، عرض تشيلسي على هازار عقدا جديدا براتب أسبوعي يصل الى حوالي 350 ألف جنيه استرليني (450 ألف دولار).





وينتهي عقد هازار (27 عاما) مع الفريق اللندني في حزيران/يونيو 2020، وقد ارتبط اسمه بالانتقال الى صفوف ريال مدريد الإسباني لا سيما خلال الصيف الماضي بعدما تألق في صفوف منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 وقاده الى احتلال المركز الثالث.





وقال ساري إن الكرة باتت الآن في ملعب البلجيكي، موضحا "النادي جاهز لتوقيع العقد الجديد فورا، لكن الأمر يعود اليه إذا أراد التجديد من عدمه. أريد إدين هنا بطبيعة الحال، لكني أريده هنا إذا أراد ذلك فعلا".





وتابع "أنا على علم بوجود محادثات بشكل أسبوعي بين النادي ومدير أعمال إدين، وبالتالي إذا حصل أي جديد، فالنادي سيتصل بي مباشرة".





وانضم هازار الى تشيلسي عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه استرليني قادماً من ليل الفرنسي.





ويواجه تشيلسي احتمال خسارة لاعبين آخرين في نهاية الموسم الحالي، هما المدافع البرازيلي دافيد لويز وصانع الألعاب الإسباني سيسك فابريغاس حيث لم يتم التوصل حتى الآن الى اتفاق لتجديد عقديهما.





وكان النادي اللندني قد أعلن مؤخرا تمديد عقدي لاعبيه الإسباني سيزار أزبيليكويتا (حتى 2022) والفرنسي نغولو كانتي (حتى 2023).







