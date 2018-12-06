ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدمرة أمريكية تستفز قاعدة روسية بخليج "بطرس الأكبر"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:19 ص
مدمرة أمريكية تستفز قاعدة روسية بخليج بطرس الأكبر
مدمرة صاروخية أمريكية
طباعة
وكالات
 

اقتربت المدمرة الصاروخية الأمريكية McCampbell بشكل كبير أمس الأربعاء من مياه خليج "بطرس الأكبر"، حيث تقع قاعدة أسطول المحيط الهادئ الروسي.

 

وقالت راشيل ماكمار المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي: "أبحرت المدمرة McCampbell في المنطقة المحيطة بخليج "بطرس الأكبر"، بهدف تحدي المطالب البحرية المفرطة لروسيا، ودعم الحقوق والحريات والاستخدام المشروع للبحار من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى".

 

وزعمت المتحدثة الأمريكية، بأن هذه الخطوة غير موجهة ضد روسيا أو أي دول أخرى ولا علاقة لها بالحادث الذي وقع مؤخرا في مضيق كيرتش.

 

وشددت ماكمار على أن الجيش الأمريكي سيحلق وسيعوم ويتصرف حيث يسمح القانون الدولي بذلك، وقالت: "هذا ينطبق على كل من بحر اليابان وأماكن أخرى حول العالم".

 

وأشارت إلى أن بلادها "لا تعترف بالمطالب الروسية في هذا الجزء من بحر اليابان وتعتبر المنطقة جزءا من المياه الدولية لأنها تبعد أكثر من 12 ميلا عن ساحل روسيا".

 

المزيد عن: مدمرة صاروخية أمريكية قاعدة روسية روسيا خليج بطرس الأكبر بطرس الأكبر امريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 8:40:02 AM