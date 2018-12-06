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كوسييلني يقترب من العودة إلى صفوف آرسنال

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:17 ص
كوسييلني يقترب من العودة إلى صفوف آرسنال
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وكالات
 
يستعد المدافع الفرنسي المخضرم لوران كوسييلني للعودة إلى فريقه آرسنال الإنجليزي بعد غيابه منذ شهر مايو الماضي بسبب الإصابة، بحسب ما أكد فريقه اللندني.

وكتب آرسنال في بيان "تابع لوران كوسييلني إعادة تأهيله الثلاثاء بخوضه مباراة مع فريق تحت 21 عاما. سيتم تقييم لوران قبل مباراة السبت ضد هادرسفيلد" في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأوضح النادي أن اللاعب لا يعاني أية إصابة جديدة برغم خروجه وهو يعرج من المباراة ضد بورتسموث مساء الثلاثاء، مضيفا "لعب لوران 85 دقيقة وخرج من دون تعقيدات" مشيرا إلى شد عضلي للاعب الدولي السابق.

وتعرض اللاعب البالغ 33 عاما لإصابة قوية بقطع في وتر أخيل في مايو الماضي وغاب عن تتويج بلاده في مونديال روسيا 2018. وكان اللاعب عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي عندما خاض 45 دقيقة مع فريق آرسنال تحت 23 عاما.
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