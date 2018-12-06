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جارديم يغادر الرياض دون توقيع عقد مع النصر السعودي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:10 ص
جارديم يغادر الرياض دون توقيع عقد مع النصر السعودي
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ذكرت تقارير إخبارية بالسعودية، أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم غادر العاصمة الرياض دون أن يوقع العقد المقدم له من نادي النصر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم ، والبالغ قيمته 12 مليون يورو، نظير تدريب الفريق لعام ونصف العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تتضح الصورة بشكل نهائي حول مصير مباحثات النصر مع المدرب البرتغالي، الذي غادر دون أن يوقع رسمياً لاستلام المهمة.

وكان نادي النصر قدم عرضاً للمدرب البرتغالي لقيادة الفريق الأول موسماً ونصف الموسم، وطلبت إدارة النادي أن يقود جارديم كرة القدم الصفراء بالكامل في كافة الدرجات، ويضع نظاماً موحداً.

ومن جانبه، طلب المدرب زيارة النادي للوقوف على البنية التحتية لمنشآته ومنافسات كرة القدم السعودية، إضافة إلى تعرفه على المجتمع والحياة عن قرب.

وبحسب مصادر خاصة، تمثل زوجة المدرب محوراً هاماً في إدارة المفاوضات، إذ تدفع زوجها إلى قبول العروض المقدمة له من أندية فرنسية وإنجليزية، رغبة منها في عدم مغادرة إمارة موناكو، حيث يدرس ابنهما.
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