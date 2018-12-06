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شهر يفصل "ولاد رزق 2" عن انطلاق التصوير

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:11 ص
شهر يفصل ولاد رزق 2 عن انطلاق التصوير
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الفجر الفني
 
يواصل صناع الفيلم السينمائي "ولاد رزق 2" التحضيرات النهائية للعمل، استعدادًا لانطلاق أولى مشاهد التصوير.

قال مؤلف العمل، صلاح الجهيني، إنه انتهى منذ فترة من كتابة سيناريو الفيلم، مشيرًا إلى أنه قام بعدد من التعديلات على النص، برفقة المخرج طارق العريان لخروج العمل بالشكل اللائق.

أضاف أنه يعقد بشكل مستمر جلسات عمل مع المخرج طارق العريان؛ لوضع الخطوط النهائية للعمل، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن الجزء الثاني من "ولاد رزق" يحمل العديد من المفاجآت، فأحداثه مختلفة بشكل كبير عن أحداث الجزء الأول، بحسب قوله.

كانت أحداث الجزء الأول تدور في إطار اجتماعي حول مجموعة من الأشقاء يسيرون فى طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شريطة أن يستعد الكل لتركها فى يوم ما عندما يأتى القرار، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات بينهم فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون فى صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة وتطاردهم الشرطة.

الفيلم تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وسيد رجب ومحمد ممدوح ونسيرين أمين ومحمد لطفى وندى موسى.
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