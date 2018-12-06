اليوم.. أولى حفلات "تكسير شرقى" بالأوبرا المصرية

يستعد فريق "تكسير شرقي" لإحياء حفلًا موسيقيًا فنيًا٬ اليوم الخميس، على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.





ويعد هذا الحفل الأول للفريق بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ومن المقرر إعلان الحفل رسميًا خلال أيام، وتطرح تذاكره بفئة واحدة بمبلغ 50 جنيها.





ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً، وتقدم خلاله الفرقة أعمالًا تعتمد على العمل المكثف على جذور وأصول الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة: كالموال والزار، وتمزجها بأصوات جديدة على أذان المستمع، لتخرج بتوليفة صوتية فريدة من نوعها تميزها وسط جميع التجارب الموسيقية المتواجدة على الساحة الفنية حاليًا.





ويضم الفريق كل من: "أحمد عمران - عود٬ وليد عبده - إيقاع وطنبورة٬ أمين شاهين - أرغول وكولة"، وبمشاركة أم سامح - غناء وإيقاع٬ عبدالرحمن بلاله - غناء٬ ويتي - باص جيتار٬ عبدالله مجدي - إليكتريك جيتار٬ وائل السيد - أكورديون٬ عمرو وجيه - ساكسفون.





يذكر أن "تكسير شرقي" تأسست في أواخر 2017 في "مكان"، المركز المصري للثقافة والفنون، الذي احتضنها ووفر كل ما تيسر من عون لها.