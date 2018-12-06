اليوم.. أطفال تنمية المواهب يحييون حفلا بأوبرا الإسكندرية

يستعد طلاب مركز تنمية المواهب، لإحياء حفل كبير، اليوم الخميس، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد المدير الفنى والإدارى للمركز بدار الأوبرا المصرية.





ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج عرضا فنيا لطلبة فصل العود تدريب د. سهير شعيشع، وطلبة فصل البيانو تدريب د. إنجى بدوى، ثم فاصل لطلبة فصل السوزوكى تحت إشراف د. نفين المحمودى، تدريب كريم فؤاد ونرمين خليل.





يذكر أن مركز تنمية المواهب تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004، ويضم فصولا مختلفة تضم العديد من الأنشطة منها الباله، البيانو، الكورال، الكمان، الجيتار، الإيقاع، الموشحات، والعود.