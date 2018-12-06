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بافارد يزيد الغموض حول مستقبله مع شتوتجارت الألماني

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:06 ص
بافارد يزيد الغموض حول مستقبله مع شتوتجارت الألماني
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وكالات
 
أضاف اللاعب الفرنسي بنيامين بافارد، مزيدا من الغموض بشأن مستقبله مع فريقه شتوتجارت الألماني، حيث لم يرغب في تأكيد رحيله المتوقع في الصيف المقبل لصفوف بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة من عدمه.

وقال بافارد، الذي توج مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا الصيف الماضي "أشعر بأنني في حالة جيدة (مع شتوتجارت) ، لا أعرف ماذا سيحدث في الصيف".

كانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق إلى رغبة بايرن في الظفر بخدمات بافارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوضح بافارد "من الجيد أن نسمع أشياء كهذه. لكنني أركز مع شتوتجارت وأريد حصد أكبر عدد من النقاط معه".

وكان أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ، نفى في وقت سابق من الأسبوع الحالي التكهنات التي أثيرت مؤخرا بشأن انتهاء إجراءات انتقال بافارد /23 عاما/ لصفوف النادي البافاري، لكنه كشف في الوقت نفسه اهتمام بايرن بضم اللاعب.
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