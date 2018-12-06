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اليوم.. أحمد فهمي ونيكول سابا ضيفا برنامج "أنا وبنتي"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
اليوم.. أحمد فهمي ونيكول سابا ضيفا برنامج أنا وبنتي
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الفجر الفني
 
يكشف كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة نيكول سابا اليوم الخميس، العديد من الأسرار وكواليس أعمالهم الفنية في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير برفقة ابنته "أسما"، والمذاع على شاشة "ON E".

كما يتحدث فهمي عن عودة فريق "واما" الغنائي، وتتحدث "نيكول" عن أعمالها الفنية والغنائية خلال الفترة المقبلة.

"أنا وبنتي" يقدمه كل من الفنان شريف منير، وابنته "أسما"، الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على قناة "ON E".
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