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"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:56 ص
ثقافة أسوان تنظم مبادرة بأيدينا نحقق حلمنا لذوي الاحتياجات الخاصة صور
جانب من الفعالية
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فتح ألله رضوان
 
نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان.

وفي قصر ثقافة العقاد، أقيم عرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت بمجموعة من الأغاني "دنيا الفنون، مابلاش اللون دا معنا، أنا مهما كبرت، عطشان يا أسمراني"، إلى جانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الليثي ومحمد علاء وزينب سيد.

وفي قصر ثقافة أسوان، أقيمت ورشة "خيامية" لذوي الاحتياجات الخاصة، أدارتها ولاء حسين، باستخدام الجوخ ضمن مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا"، إلى جانب عقد محاضرة "أبطال من مصر... الربان عمر عز الدين"، أحد الضفادع البشرية ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم.

وفي بيت ثقافة البصيلية، عقد محاضرة "التكافل الاجتماعي طريق للسلم الاجتماعي" ألقاها أحمد أبو العلا.

وفي قصر ثقافة السباعية، أقيم عرض لفرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة حسين البيومي.

وأقام بيت ثقافة كلابشة، لقاءً أدبيًا لتنمية الموهبين أداره بدوي أبو رهيط، بمركز شباب قرشة.

وفي المسرح الصيفي، أقيم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية ضمن عروض الليالي الثقافية والفنية بمحافظة أسوان لتنشيط السياحة الترفيهية.

وفي قصر ثقافة كوم أمبو، أقيمت أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء مكي قاسم ومحمود عباس ومصطفى نجار، أدارها الشاعر عبد الروؤف مصطفى. 

كما أقيمت مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة بمركز شباب الخور قبلي.
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
"ثقافة" أسوان تنظم مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا" لذوي الاحتياجات الخاصة "صور"
طباعة
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