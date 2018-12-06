فنانة لبنانية شهيرة "ستينية" بإطلالة جريئة.. هل بالغت بفستانها؟

ظهرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر (62 عاماً) بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.





وارتدت مادلين فستاناً طويلاً أحمر اللون كشف عن مفاتنها.





وتميّز الفستان بزينته من النقوش الوردية والذهبية التي تماشت مع تسريحة شعرها الأحمر.





من ناحيتها، اعتبرت خبيرة الموضة والأزياء حسناء حسني، أنَّ إطلالة طبر جريئة وغير مناسبة مع عمرها، مشيرةً إلى أنّ تنسيق الألوان جاء بشكل مبالغ فيه، حيث اختيار الفستان باللون الأحمر وكذلك الشعر الأحمر مع أحمر الشفاه الأحمر، غير مناسب تمامًا.