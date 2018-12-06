ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فنانة لبنانية شهيرة "ستينية" بإطلالة جريئة.. هل بالغت بفستانها؟

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:51 ص
فنانة لبنانية شهيرة ستينية بإطلالة جريئة.. هل بالغت بفستانها؟
طباعة
الفجر الفني
 
ظهرت الفنانة اللبنانية مادلين طبر (62 عاماً) بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40. 

وارتدت مادلين فستاناً طويلاً أحمر اللون كشف عن مفاتنها. 

وتميّز الفستان بزينته من النقوش الوردية والذهبية التي تماشت مع تسريحة شعرها الأحمر. 

من ناحيتها، اعتبرت خبيرة الموضة والأزياء حسناء حسني، أنَّ إطلالة طبر جريئة وغير مناسبة مع عمرها، مشيرةً إلى أنّ تنسيق الألوان جاء بشكل مبالغ فيه، حيث اختيار الفستان باللون الأحمر وكذلك الشعر الأحمر مع أحمر الشفاه الأحمر، غير مناسب تمامًا. 
فنانة لبنانية شهيرة "ستينية" بإطلالة جريئة.. هل بالغت بفستانها؟
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 8:50:02 AM