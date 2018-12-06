أنغام تتعرض لموقف محرج في الكويت والسبب

تعرضت الفنانة المصرية أنغام، لموقف محرج خلال إحيائها حفلها الأخير في الكويت.





وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنغام، خلال الحفل، يظهر فقدانها التركيز أثناء الغناء ونسيانها كلام إحدى أغانيها.





وعندما سألها أحد أفراد فرقتها الموسيقية عن سبب توقفها عن الغناء، أشارت إلى أن الذباب الذي يطير حولها أفقدها تركيزها، ثم دخلت في نوبة من الضحك مع فرقتها.





وكانت أنغام أحيت فعاليات الحفل الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت، منذ أيام، بالمشاركة مع صديقهتا المقربة المطربة السورية أصالة.