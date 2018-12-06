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حقيقة سعي هيفاء وهبي للانتقام من والدتها

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:57 ص
حقيقة سعي هيفاء وهبي للانتقام من والدتها
هيفاء وهبي
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الفجر الفني
 
ردت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على تصريحات للصحفية نضال الأحمدية رئيس تحرير مجلة “الجرس” ببرنامج “تحت السيطرة”، التي قالت فيها إن زينب ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن ومنافستها.

وقالت زينب في منشور عبر حسابها في “سناب شات”: “مجلة الجرس.. يكفي فتنة.. يكفي تظهروا للناس أن أنا أتواصل معكم، هذا لن يحدث”.

وابدت استغرابها من “أن أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقية عنها”.
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