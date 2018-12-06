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"الأرصاد": هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج خلال الساعات المقبلة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:51 ص
الأرصاد: هذه المناطق ستشهد تساقط ثلوج خلال الساعات المقبلة
ثلوج
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيان يستعرض الأحوال الجوية خلال القادمة.

وأوضح "البيان"، أنه خلال الساعات القادمة تبدأ ذرورة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتعرض السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد لأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ونوه، إلى أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مناشدًا المواطنين بتوخي الحذر حيثما كانوا.

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