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مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:46 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 حيث يشهد عددًا من المباريات القوية.

مواعيد مباريات كأس كوبا سود أميركا 2018:
أتلتيكو جونيورز الكولومبي × أتلتيكو باراناينسي البرازيلي: في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة و3:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات الدوري المصري:
الزمالك × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري السعودي:
الباطن × الفيحاء: في تمتم الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قنوات ksa sport وتطبيق دوري بلس

القادسية × الاتفاق: في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة على قناة ksa sport

الشباب × أحد: في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة على القنوات الرياضية السعودية

الاتحاد × الفيصلي: في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة والساعة 7:45 بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport 1.

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