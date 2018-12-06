مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 والقنوات الناقلة





تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات اليوم الخميس 6- 12- 2018 حيث يشهد عددًا من المباريات القوية.





مواعيد مباريات كأس كوبا سود أميركا 2018:

أتلتيكو جونيورز الكولومبي × أتلتيكو باراناينسي البرازيلي: في تمام الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة و3:45 بتوقيت مكة المكرمة.





مواعيد مباريات الدوري المصري:

الزمالك × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على قناة أون سبورت.





مواعيد مباريات الدوري السعودي:

الباطن × الفيحاء: في تمتم الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قنوات ksa sport وتطبيق دوري بلس





القادسية × الاتفاق: في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة على قناة ksa sport





الشباب × أحد: في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة على القنوات الرياضية السعودية





الاتحاد × الفيصلي: في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة والساعة 7:45 بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport 1.



