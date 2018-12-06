القاهرة للدراسات الاقتصادية: 5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا



وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "عالم بلا حدود"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن أفريقيا تعتبر كنز بالنسبة لمصر لم نكتشفه حتى الآن، رغم أن العالم بدأ يهتم بالقارة الأفريقية.



وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن منصة المنتدى هذا العام ستشكل عامل مهم لزيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وفرصة جيدة لزياة حجم الاستثمارات، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية لا يتعدى 5 مليار دولار.

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تستضيف منتدى أفريقيا للعام الثالث على التوالي، ويضع مصر لتكون بوابة استراتيجية لأفريقيا.