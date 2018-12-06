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قرقاش: الأزمة مع قطر ستنتهي بتوقفها عن دعم التطرف والتدخل في استقرار المنطقة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:33 ص
قرقاش: الأزمة مع قطر ستنتهي بتوقفها عن دعم التطرف والتدخل في استقرار المنطقة
الدكتور أنور قرقاش
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فهمي غالي
 
قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر.

وأوضح عبر تغريدات له على "تويتر"، أن نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة.

وأضاف أن الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي.
المزيد عن: مجلس التعاون قطر الرياض الخليج الإمارات أنور قرقاش
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