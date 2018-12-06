سفير مصر السابق بالدوحة يكشف هوية المحرك الأساسي للنظام القطري



وأضاف "منيسي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، أن حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، هو محرك كل شيء في قطر حتى الآن.



وتابع سفير مصر في قطر سابقًا، أنه ظاهريا اعتزل السياسة ولم يشغل أي منصب، ومقيم بشكل شبه دائم في لندن، إنما هو الذي يحرك كل شيء.

قال السفير محمد منيسي، سفير مصر في قطر سابقًا، إن قرار انسحاب الدوحة من منظمة "أوبك"، قرار إعلامي وليس له تأثير، خاصة وأنها لا تستطيع زيادة إنتاجها من البترول.