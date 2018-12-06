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رسميا.. الترجي يرفض رحيل نجمه بالشتاء

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:41 ص
رسميا.. الترجي يرفض رحيل نجمه بالشتاء
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محمد الصو
 

رفض مسؤولو نادي الترجي التونسي لكرة القدم، رحيل فرانك كوم لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي، دخل في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم خط الوسط، بالموسم الجاري بالدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

ونفى كوم، في وقت سابق وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، للرحيل إليه نهاية العام الجاري.

ويأتي رفض مسؤولو الترجي، بناءًا على أوامر معين الشعباني المدير الفني، نظرًا لاحتياجه ضمن صفوفه خلال الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا بالنسخة الجديدة.

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