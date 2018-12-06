مدرب المنتخب: صفقة محمد محمود مهمة للأهلي .. والزمالك سيتوج بالدوري في هذه الحالة!





علق تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر على صفقة إنتقال محمد محمود للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال "جارسيا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " صفقة محمد محمود مهمة بالنسبة للأهلي وللاعب في الوقت نفسه".





وأضاف: " الأهلي انخفض أدائه بشكل كبير بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، وأصبح يواجه مشكلة ذهنية، ومع إنضمام محمد محمود سيكون قادر على تجاوز تلك المشكلة وسوف يساهم اللاعب الجديد في تطوير الأداء في الفريق".





وفي سياق آخر قال "جارسيا" أن الجهاز الفني لمنتخب مصر حريص على متابعة جميع اللاعبين وكل المباريات وذلك للتعرف على بعض العناصر المؤهلة للإنضمام لمنتخب مصر في المرحلة القادمة.





كما أكد على حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على متابعة ودراسة جميع المنتخبات التي تأهلت لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.





وعن الدوري الممتاز قال: " في حال استمرار الزمالك بنفس الأداء والنتائج سيكون قادر بالتأكيد على التتويج بلقب البطولة في نهاية الموسم".



