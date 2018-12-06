شاهد.. قبور الشهداء المصريين في الحرب العالمية الأولى بأوروبا



وعرض "صبري"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه أسامة كمال، مقطع فيديو لمقابر الجنود المصريين في فرنسا، حيث موضوع عليهم شواهد بأسمائهم ورتبهم العسكرية.



وتابع، الباحث في التاريخ العسكري، أن العسكريين المصريين الذين استشهدوا مدفونين في كل الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط مثل حيفا ويافا، ورام الله، والقدس، وبيروت، ودمشق، وبغداد.



وشدد على أن مصر شاركت في الحرب باتفاقية، مقابل الجلاء عن مصر، وكانت أهم أرض للمعركة، ولكن بعد انتهاء الحرب لم ينفذ البريطانيين وعدهم، ولذلك قامت ثورة 1919.

قال أشرف صبري، المؤرخ والباحث في تاريخ مصر العسكري، إن مصر شاركت في الحرب العالمية الأولى، وهناك 100 ألف جندي مصري سافروا للحرب في أوروبا إلى جوار الحلفاء.