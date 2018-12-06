محمد محمود:"صلاح" نصحني بالاحتراف الخارجي ولكن بشرط!





أكد محمد محمود لاعب الأهلي الجديد أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي نصحه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي وذلك خلال حديثهما سويًا في معسكر منتخب مصر.





وقال "محمود" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمد صلاح أشاد بإمكانياتي الفنية، ونصحني بالاحتراف الخارجي ولكن بشرط أن يكون لدي عزيمة وإصرار لخوض تجربة الاحتراف وعدم الخوف من هذه التجربة".





وأضاف: " صلاح قال لي إذا كنت متردد ولو للحظة من خوض تجربة الاحتراف الخارجي، فلا تفعل ذلك، أما إذا كان لديك الإصرار والعزيمة لذلك ولست خائف من فكرة السفر خارج مصر فاقبل بخوض التجربة".





وأتم: " قلقت بعض الشيئ من فكرة الاحتراف الخارجي بعد حديثي مع شقيقي الأكبر والذي نصحني بعدم الاستعجال في تلك الخطوة خوفًا علي من الصعوبات التي ممكن مواجهتها في رحلتي خارج مصر".



