بـ"الكلاب البوليسية".. البحث عن مفقود أسفل العقار المنهار في الإسكندرية



يواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، البحث عن جثة لشخص أسفل العقار المنهار بمنطقة محطة مصر وسط المحافظة.



واستعان رجال الحماية المدنية بالكلاب البوليسية لسرعة استخراج الجثة من أسفل العقار، في الوقت الذي فُرض فيه كردون أمني بمحيط الحادث لتسهيل عملية البحث.



وقالت بهية عبدالفتاح رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار هدم منذ 2012، وأصحاب المحلات رفضوا الإخلاء، وحُرر محضر إثبات حالة بالرفض.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار عقار رقم 17 بتقاطع شارع الحسيني مع ابن الخطاب، بمنطقة محطة مصر، التابع لحي وسط.



انتقل قسم شرطة العطارين وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن العقار مكون من طابق أرضي، وطابقين علويين، وخالٍ تماما من السكان، ماعدا محلان رفضوا الإخلاء.



وأخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

