مياه الأمطار تغرق منازل أهالي "نجع رسلان" بالإسكندرية (صور)

أغرقت مياه الأمطار، قبل قليل، عدد من منازل الأهالي في منطقة "نجع رسلان" التابعة لحي العامرية غربي محافظة الإسكندرية.



وتشهد محافظة الإسكندرية نوة أمطار هي الأعنف منذ بدء موسم الشتاء، في الوقت الذي أعلنت فيه اجهزة المحافظة رفع حالة الطوارئ.



وأشتكى أهالي المنطقة، بالتجاهل الكبير للمسؤولين في حل أزمة غرق منازلهم، في ظل المعانأة الكبيرة في التخلص منها عقب تسربها لداخل منازلهم، مما خلفت أضرار في أثاث المنزل.



وطالب الأهالي مسؤولي حي العامرية وشركة الصرف الصحي، بسرعة إرسال سيارات لشفط المياه من الشوارع ومن داخل المنازل، حرصًا على حياتهم، قبل حدوث كارثة.



الجدير بالذكر، أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى الأحياء للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية والتشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.