اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)

تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، محاولتها للسيطرة على حريق هائل إشتعل في إحدى تناكات المنطقة الجنوبية للمستودعات التابعة لأحد شركات البترول بمنطقة وادى القمر غرب محافظة الإسكندرية.



وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر محاولة 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران في داخل "تنك"، لمنع تمددها وتأمين المستودعات الكروية.



وكان مصدر بالبترول أكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل المنطقة الجغرافية، وتشكيل غرفة عمليات للسيطرة على الحريق.