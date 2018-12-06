ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:39 ص
اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، محاولتها للسيطرة على حريق هائل إشتعل في إحدى تناكات المنطقة الجنوبية للمستودعات التابعة لأحد شركات البترول بمنطقة وادى القمر غرب محافظة الإسكندرية.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر محاولة 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران في داخل "تنك"، لمنع تمددها وتأمين المستودعات الكروية.

وكان مصدر بالبترول أكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل المنطقة الجغرافية، وتشكيل غرفة عمليات للسيطرة على الحريق.
اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)
اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)
اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)
اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)
اللقطات الأولى لحريق شركة البترول في الإسكندرية (فيديو وصور)
المزيد عن: مصر محافظات حريق الإسكندرية اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
المصري البورسعيدي
كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد
x
17:15
مليلية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
x
16:45
أحد
الاتحاد
x
18:40
الفيصلي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/6/2018 5:20:02 AM