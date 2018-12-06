جورج بوش الإبن يبكي أثناء تشييع جنازة والده (فيديو)

أجهش الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الابن، بالبكاء في خطاب رثاء والده الرئيس الأسبق، جورج بوش الأب، خلال مراسم الجنازة التي أقيمت، الأربعاء، في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.





وألقى الرئيس الأسبق التأبين النهائي في جنازة والده، قائلا: "لقد أظهر لي ما يعنيه أن أكون رئيسا يعمل بنزاهة ويقود بشجاعة ويتصرف بحب في قلبه لمواطني بلادنا".





وأضاف: "عندما تسطر كتب التاريخ، سيقولون إن جورج إتش دبليو بوش كان رئيسا عظيما للولايات المتحدة".





ولم يتمالك بوش الابن نفسه وأجهش بالبكاء قائلا: "إن صلاحك وإخلاصك وروحك الطيبة ستبقى معنا إلى الأبد. لذا من خلال دموعنا، دعنا نعرف بركات المعرفة والمحبة لك، رجل عظيم ونبيل. أفضل أب لولد أو ابنته يمكن أن يكون".





وحمل أفراد حرس الشرف نعش بوش الأب خارج مبنى الكونغرس الأميركي بواشنطن لنقله إلى الكاتدرائية الوطنية في واشنطن ضمن موكب كبير.





وعزف أفراد حرس الشرف النشيد الوطني، كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية كتحية قبل نقل الجثمان، بحضور أسرة بوش الأب.





وتوفي جورج بوش الأب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة بين عامي 1989 و1993، في منزله بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية مساء الجمعة الماضي عن عمر ناهز 94 عاما.



