الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمستودع شركة بترول بالإسكندرية



اندلع حريق هائل، قبل قليل، فى المنطقة الجنوبية للمستودعات التابعة لأحد شركات البترول بوادى القمر غربي محافظة الإسكندرية.



وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قبل إمتداده.



من جانبه أكد مصدر بالبترول، أنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل المنطقة الجغرافية، وتشكيل غرفة عمليات للسيطرة على الحريق.



